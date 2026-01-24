Leggi il foglio

Foto ANSA

andrea's version

I tabagisti di Giuseppi

Andrea Marcenaro
Sullo stesso argomento:

Winston Churchill la mise così: “Se due persone fumano sotto il cartello “divieto di fumare”, gli fai la multa; se venti persone fumano sotto il cartello “divieto di fumare”, chiedi loro di spostarsi; se duecento persone fumano sotto il cartello “divieto di fumare”, togli il cartello”.  E a quel punto, partita chiusa.  Che sembra normale. Anche se vorrà dire che i già infinitamente disgraziati elettori del Pd si beccheranno pure l’enfisema per il fumo passivo dei tabagisti di Giuseppi.

Di più su questi argomenti:
  • Andrea Marcenaro

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

I più letti di Andrea's Version