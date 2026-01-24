andrea's version
I tabagisti di Giuseppi
Winston Churchill la mise così: “Se due persone fumano sotto il cartello “divieto di fumare”, gli fai la multa; se venti persone fumano sotto il cartello “divieto di fumare”, chiedi loro di spostarsi; se duecento persone fumano sotto il cartello “divieto di fumare”, togli il cartello”. E a quel punto, partita chiusa. Che sembra normale. Anche se vorrà dire che i già infinitamente disgraziati elettori del Pd si beccheranno pure l’enfisema per il fumo passivo dei tabagisti di Giuseppi.
