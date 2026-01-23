ANDREA'S VERSION
Vinca il Sì al referendum sulla giustizia. Ma la partita dev'essere leale
Tengo molto a che il Sì vinca, ma la partita dev’essere leale. Perciò. Con dispiacere, ho il dovere di informare il Comitato per il No che proprio sicuro non sono, ma mi pare di aver ricevuto una cassetta di vino dal ministro Nordio. Oplà, perché? Con quali soldi l’avrebbe comprata? E soldi di chi? Suoi? Nostri? Peculato, forse? Mah!
La cassetta l’ho bevuta, mi par di ricordare. Il corpo del reato magari è svanito. O forse no. Non so, mi pare di sì. Dico meglio, propenderei decisamente per il sì. Sono pronto a raccontare tutto a un giornale passabilmente progressista. Niente domande. Dovrebbe risultare sufficiente, all’Anm e all’onorevole Serracchiani, per dar vita a una campagna di giustizia e verità con prove tali che il dottor Gratteri se le sogna.
Giacomo Leopardi e i pacifisti moderni
