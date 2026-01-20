ANDREA'S VERSION
Barbero e il referendum: un ritorno al Medioevo
Il professor Alessandro Barbero, storico con qualche trascurabile differenza rispetto a Renzo De Felice, è stato lanciato nel firmamento delle star televisive, e si direbbe per coerenza, da Paolo Mieli, l’allievo rigoroso di De Felice stesso che, a proposito di star, già aveva messo la minigonna al Corriere della Sera. Bon. Il professor Barbero è un eccellente professore, la cui formidabile capacità di incuriosire gli studenti lo rende insegnante auspicabile per ciascuno dei nostri ragazzi. Conosce ciò che insegna, lo propone privo di orpelli, diverte col suo lavoro perché lo rende vivo. Ieri, intervistato sul prossimo referendum, ha voluto insegnare a tutti: “Al centro della riforma c’è la distruzione del Csm. Se passerà il Sì, corriamo il rischio di una deriva autoritaria”. Visto? Mai sentito un medievalista riproporre con tanto amore il ritorno al Medioevo.