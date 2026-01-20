Leggi il foglio

Foto ANSA

ANDREA'S VERSION

Barbero e il referendum: un ritorno al Medioevo

Andrea Marcenaro
Sullo stesso argomento:

Il professor Alessandro Barbero, storico con qualche trascurabile differenza rispetto a Renzo De Felice, è stato lanciato nel firmamento delle star televisive, e si direbbe per coerenza, da Paolo Mieli, l’allievo rigoroso di De Felice stesso che, a proposito di star, già aveva messo la minigonna al Corriere della Sera. Bon. Il professor Barbero è un eccellente professore, la cui formidabile capacità di incuriosire gli studenti lo rende insegnante auspicabile per ciascuno dei nostri ragazzi. Conosce ciò che insegna, lo propone privo di orpelli, diverte col suo lavoro perché lo rende vivo. Ieri, intervistato sul prossimo referendum, ha voluto insegnare a tutti: “Al centro della riforma c’è la distruzione del Csm. Se passerà il Sì, corriamo il rischio di una deriva autoritaria”. Visto? Mai sentito un medievalista riproporre con tanto amore il ritorno al Medioevo.

Di più su questi argomenti:
  • Andrea Marcenaro

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

I più letti di Andrea's Version