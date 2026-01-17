andrea's version
Auguri a Repubblica, apripista di Travaglio
Auguri, tanti, sinceri, e per una volta sentiti davvero, per i cinquant’anni di Repubblica. Auguri per la professionalità, la dedizione e l’orgoglio finalizzato sempre all’utilità sociale, pubblica, che non si piega. Auguri per la dignità personale dei giornalisti, che non è stata mai solo astratta, ma concretamente applicata e valorizzata in questo mondo astruso, difficile. Auguri per i prossimi cent’anni. Con tutto il cuore. Fare gli apripista di Travaglio già dalla seconda metà del XX secolo, tanto facile non dev’esser stato.