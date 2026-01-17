Leggi il foglio

Auguri a Repubblica, apripista di Travaglio

Andrea Marcenaro

Auguri, tanti, sinceri, e per una volta sentiti davvero, per i cinquant’anni di Repubblica. Auguri per la professionalità, la dedizione e l’orgoglio finalizzato sempre all’utilità sociale, pubblica, che non si piega. Auguri per la dignità personale dei giornalisti, che non è stata mai solo astratta, ma concretamente applicata e valorizzata in questo mondo astruso, difficile. Auguri per i prossimi cent’anni. Con tutto il cuore. Fare gli apripista di Travaglio già dalla seconda metà del XX secolo, tanto facile non dev’esser stato.

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

