Andrea's Version

Ecco perché Massimo non è sulla flotilla

Andrea Marcenaro

Tema: “Perché Massimo D’Alema non era sulla Flotilla con i suoi amici di Hamas? Perché? Eh?”.  Svolgimento: D’Alema non era sulla Flotilla con i suoi amici di Hamas per motivi che, chiunque conosca anche vagamente i propri simili, non ha difficoltà a riconoscere. Il signorino Massimo ha avuto una barca coi fiocchi e sa per primo come non si possa salire sulla tolda con le scarpe da passeggio. Egli è altresì al corrente, secondo, e in quanto membro del club dei “Portatori di scarpe fatte a mano”, che non uno di essi andrebbe mai a rovinale su barcacce di merda per motivi di merda. Appena meno elegante, infine, il motivo numero tre, che la famiglia conosce dai tempi dei primissimi grappoli. Dopo secoli e secoli, infatti, i baroni D’Alema, da sempre in corsa verso l’eleganza, s’intabarrarono per primi nei costumi da mare, mentre il contadino riempiva le ceste. La lontananza dalla Flottilla, forse, si nasconde lì.

Di più su questi argomenti:
  Andrea Marcenaro

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

