Ecco perché Massimo non è sulla flotilla
Tema: “Perché Massimo D’Alema non era sulla Flotilla con i suoi amici di Hamas? Perché? Eh?”. Svolgimento: D’Alema non era sulla Flotilla con i suoi amici di Hamas per motivi che, chiunque conosca anche vagamente i propri simili, non ha difficoltà a riconoscere. Il signorino Massimo ha avuto una barca coi fiocchi e sa per primo come non si possa salire sulla tolda con le scarpe da passeggio. Egli è altresì al corrente, secondo, e in quanto membro del club dei “Portatori di scarpe fatte a mano”, che non uno di essi andrebbe mai a rovinale su barcacce di merda per motivi di merda. Appena meno elegante, infine, il motivo numero tre, che la famiglia conosce dai tempi dei primissimi grappoli. Dopo secoli e secoli, infatti, i baroni D’Alema, da sempre in corsa verso l’eleganza, s’intabarrarono per primi nei costumi da mare, mentre il contadino riempiva le ceste. La lontananza dalla Flottilla, forse, si nasconde lì.
