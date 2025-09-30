Leggi il foglio

foto Unsplash

Andrea's Version

In difesa delle bandiere

Andrea Marcenaro

La bandiera americana rappresenta sia Trump, stronzo indicato come tale, sia il nobile Obama. Rimuovere ciò che consideriamo vergognoso di una bandiera equivale a cancellarla tutta 

Le venti medaglie ai militari americani che nel 1890 compirono il massacro di Wounded Knee contro 300 nativi americani potranno essere conservate. Lo ha deciso ieri il governo Usa provocando a ruota l’ennesimo pandemonio degli ennesimi superbuoni. Stupida lezioncina, di nuovo, quindi, urge. Cioè. La bandiera di una nazione non rappresenta la parte cosiddetta buona della nazione. Ne rappresenta gli onori e gli orrori, le bellezze e le schifezze, le majorettes e la setta degli Hells Engels, Wouded Knee e la patetica Mamie di Via col Vento, rappresenta Travaglio e Lerner, quest’ultimo, in particolare, sia nella sua versione travagliesca, cioè canagliesca ma trasparente, sia in quella mascherata, cioè lerneriana, vale a dire almeno tre volte doppia.

La bandiera rappresenta quindi sia Trump, stronzo indicato comprensibilmente come tale, quanto il nobile Obama, alfiere di gonzi molto più à la page. Concludendo, rimuovere la parte considerata vergognosa di una bandiera equivale a cancellarla tutta. Si può fare, intendiamoci. Alla condizione, nel nostro caso, di una riforma costituzionale very, ma very woke, capace di alzare sul pennone più alto del Paese le sfolgoranti mutande del virtuosissimo Michele Serra, se già adagiate in candeggina da un mesetto.

  • Andrea Marcenaro

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

I più letti di Andrea's Version