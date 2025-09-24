Leggi il foglio

Andrea's Version

Premi e mascalzonate

Andrea Marcenaro

Se a un’orrenda mascalzonata come quella del 7 ottobre fosse mai concesso il premio della vittoria e del riconoscimento ufficiale della Palestina di Hamas, allora la mente umana non riuscirebbe mai, nemmeno lontanamente, a immaginare in quale contorto abisso il più raccapricciante dei  farabutti, gente diciamo tipo noi, potrebbe andare a scovare una canagliata equivalente nel caso contrario.

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

