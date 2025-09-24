Andrea's Version
Premi e mascalzonate
Se a un’orrenda mascalzonata come quella del 7 ottobre fosse mai concesso il premio della vittoria e del riconoscimento ufficiale della Palestina di Hamas, allora la mente umana non riuscirebbe mai, nemmeno lontanamente, a immaginare in quale contorto abisso il più raccapricciante dei farabutti, gente diciamo tipo noi, potrebbe andare a scovare una canagliata equivalente nel caso contrario.
I cortei di quelli dei cannoni caricati a fiori
Ranucci e l'infinito lamento contro chi lo sculaccia per finta
