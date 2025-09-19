Andrea's Version
Dopo Gratteri, con i magistrati tocca arrendersi
Fate come vi pare. Io m’arrendo. Con i magistrati non c’è modo. Guardate Gratteri. Ti sbatti, polemizzi per gli sfondoni a ciuffi che ha preso durante una vita, sfiori di un niente la galera perché ne parli, riesci con sforzi sovrumani a separargli (quasi) le carriere, e quello? Quello continua imperterrito in magistratura, poi si fa pure prendere dalla televisione, rinunciando con sei, otto, dieci, dodici megafoni allo stipendio, ma oplà, noi sempre due volte restiamo inculati.
Flagello di Dio!
