Dopo Gratteri, con i magistrati tocca arrendersi

Andrea Marcenaro

Fate come vi pare. Io m’arrendo. Con i magistrati non c’è modo. Guardate Gratteri. Ti sbatti, polemizzi per gli sfondoni a ciuffi che ha preso durante una vita, sfiori di un niente la galera perché ne parli, riesci con sforzi sovrumani a separargli (quasi) le carriere, e quello? Quello continua imperterrito in magistratura, poi si fa pure prendere dalla televisione, rinunciando con sei, otto, dieci, dodici megafoni allo stipendio, ma oplà, noi sempre due volte restiamo inculati.

  • Andrea Marcenaro

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

