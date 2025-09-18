Andrea's Version
Iacchetti a Cartabianca, tutto purissimo show
Bianca Berlinguer ha già accolto nella sua dimora televisiva il poeta Mauro Corona, il chiarissimo professor Alessandro Orsini, e ora prende a pretesto la disgraziata Palestina per far danzare sulla sua piccola aia un nuovo personaggio
Chi poteva immaginare che Enzo Iacchetti, il comico, avesse una passione così civile che lo ustionava dentro, con un ardore che lo sconquassava e lo lacerava al punto da farlo urlare come un gorilla di montagna, muggire come un toro, bramire come un cervo in amore?
Purissimo show, l’esibizione circense con cui Iacchetti aggrediva appunto il suo intimidito interlocutore in tivù, e gli intimava di tacere minacciando di morderlo, e lo gratificava di stronzo in un crescendo di decibel che nemmeno alla Traviata, bene, tutto questo avveniva due giorni or sono nell’accogliente dimora televisiva della signora Bianca Berlinguer. La quale, dopo aver già messo a disposizione delle nostre froge il poeta Mauro Corona, nonché del nostro cerebro il chiarissimo professor Alessandro Orsini, prendeva ora a pretesto la disgraziata Palestina per far danzare sulla sua piccola aia, a beneficio del contado, l’orso Enzo Iacchetti. Affari stretti della signora Bianca, intendiamoci. La quale però, se mai questo fosse stato il suo obiettivo, sappia allora di aver già vinto il derby con la sua collega Vanna Marchi per lo meno tre a zero.
