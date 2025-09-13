Leggi il foglio

Andrea's Version

Una flotta che trasporta droga

Andrea Marcenaro

Avevo potuto vedere decine di barche, di gommoni e di motoscafi bloccati di continuo perché trasportavano droga. Non avevo mai visto, prima, un’intera flotta sponsorizzata,  intervistata, filmata, accompagnata da entusiasmi al limite dell’isteria e da cori degni di una curva di calcio, cui si concedeva il via libera al trasporto in Israele di stupefacenti umani  tra i quali, nella cabina più grande, un tipo scaduto di eroina chiamato Greta.

  • E' nato a Genova il 18 luglio 1947. E’ giornalista di Panorama, collabora con Il Foglio. Suo papà era di sinistra, sua mamma di sinistra, suo fratello è di sinistra, sua moglie è di sinistra, suo figlio è di sinistra, sua nuora è di sinistra, i suoi consuoceri sono di sinistra, i cognati tutti di sinistra, di sinistra anche la ex cognata. Qualcosa doveva pur fare. Punta sulla nipotina, per ora in casa gli ripetono di continuo che ha torto. Aggiungono, ogni tanto, che è pure prepotente. Il prepotente desiderava tanto un cane. Ha avuto due gatti.

