Andrea's Version
Una flotta che trasporta droga
Avevo potuto vedere decine di barche, di gommoni e di motoscafi bloccati di continuo perché trasportavano droga. Non avevo mai visto, prima, un’intera flotta sponsorizzata, intervistata, filmata, accompagnata da entusiasmi al limite dell’isteria e da cori degni di una curva di calcio, cui si concedeva il via libera al trasporto in Israele di stupefacenti umani tra i quali, nella cabina più grande, un tipo scaduto di eroina chiamato Greta.
