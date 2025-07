Un'ostensibile vergogna

Preporre il "non" al termine "ostensibile" significa dire: "questi sono solo cazzi miei". Sembra difficile che un ex collega di Violante, collega di un ex collega, possa chiamarlo a rispondere dell'accusa di essersi "ostensibilmente" votato a qualcosa di lessicalmente, indecentemente e illegalmente colpevole

Eccellentissimo dottor Luciano Violante, è ormai quasi una settimana che le parole “non ostensibile” sono entrate a far parte del linguaggio corrente e abitudinario appena al di sotto, quantitativamente parlando, di quelle “Sinner Jannik”. Sentiti complimenti per la performance. Come lei ci insegna, gentile dottore, il termine “ostensibile” significa “visibile a chiunque ne faccia richiesta”. Preporvi il “non”, significa, al contrario: “questi sono solo cazzi miei”. In ambito giuridico, come vede, la qualifica di “ostensibile” non si discosta molto dalla spiegazione etimologica.

In altri termini, per quanto vergognoso possa sembrare, appare al momento difficile che un qualche suo collega magistrato, collega altresì di chi avrebbe potuto forse illegalmente, indecentemente e vergognosamente, averla inchiodata alla sua beata “non ostensibilità” (vedi mai non ci si fosse inchiavardato da solo), sembra al momento difficile, si diceva, che un suo ex collega, collega a sua volta dell’ex collega, possa chiamarla a rispondere dell’accusa di essersi “ostensibilmente” votato a qualcosa di lessicalmente, indecentemente, illegalmente e vergognosamente colpevole. Noi sappiamo bene, ora, eccellenza, che la vita è tutta curve e tornanti, s’immagini quindi se, fosse pure per il caso Sofri, potrei, io, giudicare l’eccesso di tornanti della vita sua. Di una sola cosa l’avviso: di aver orecchiato, in ambienti molto, ma molto prevenuti, che, alla fine della fiera lei sempre si ostenta, ma meglio, si ostensibila, come un soggetto che bersellianamente parlando potrebbe aver fatto il famoso salto logico, passando cioè dalla categoria di venerato maestro a quella affettuosamente di solito stronzo.