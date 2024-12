Ci voleva Salvini per far passare Iolanda Apostolico come eroina

La giudice che aveva partecipato a una manifestazione del 2018 contro i decreti sicurezza si è dimessa. E noi a chi guardiamo?

Stellantis: e uno non ci crede. Il ministro Urso responsabile per l’industria italiana: e uno ci crede ancor meno. L’uomo politico piemontese assolto dopo sette anni perché su di lui non s’è trovata una virgola. E dagli. Senza contare Davigo, l’uomo che concionava contro il ricorso in appello dei condannati in primo grado al fine di non ingolfare la giustizia e per menare più in fretta gli altri: poi una cosuccia tocca lui, sfiora il suo onore al sugo, e allora lo stesso Davigo ricorre quaranta volte all’Appello e più mille alla Cassazione (l’ultima delle quali in corso). E poi, e poi, e poi, e poi. E poi pazienza. Ma ci voleva un minchione sfondato come Salvini per far passare come prima eroina del paese una magistratina di Catania.