Il novanta per cento dei cronisti giudiziari non si è smentito su Storari

Il pm Storari viene ingiustamente censurato dal Consiglio superiore della magistratura per aver giustamente denunciato le malefatte (provate) dei colleghi che perseguivano l’Eni nel caso Nigeria, in merito alle quali è stato infatti due volte assolto

Sono molto noioso e ne sono molto consapevole. Vorrei comunque ricordare questo: nel momento in cui il pubblico ministero Storari viene ingiustamente censurato dal Consiglio superiore della magistratura per aver giustamente denunciato le malefatte (provate) dei colleghi che perseguivano l’Eni nel caso Nigeria, in merito alle quali è stato infatti due volte assolto, è sempre bene ricordare, dicevo, come anche in questa occasione, more solito, il novanta per cento dei cronisti giudiziari si siano comportati da stronzi al cento per cento.