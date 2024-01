IN Canada l'ecosessualità è realtà

L'opposizione riparta dagli stimoli erotici verso le quercie. C'è spazio per avere un vantaggio vero sulla maggioranza

Isola di Vancouver, British Columbia, Canada: Sonja Semyonova, 45 anni, ha raccontato di coltivare una relazione erotica con una quercia: “Sono ecosessuale”. La Sonja non è matta, è ecosessuale. Aveva iniziato a sentire particolare intimità con quell’albero durante le passeggiate in solitudine nel periodo della pandemia. Passava di continuo davanti alla grande quercia, nell’estate 2021 ha iniziato ad avere “esperienze erotiche”: “Ho camminato vicino all’albero cinque giorni alla settimana per tutto l’inverno, avvertivo una connessione, mi ci sdraiavo addosso. Qualcosa di tanto enorme che ti sosteneva fece nascere in me l’erotismo”. Bello. “Non una quercia di meno”. L’ecosessualità potrebbe far tendenza. Non solo. Regalare un minimo quanto inatteso vantaggio all’opposizione. Se arriva alle orecchie dell’onorevole Boldrini, la vita del gigante Crosetto sarà un incubo.