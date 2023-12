Non ci sono più gli stupratori di una volta

Scontro generazionale: i vecchi si scagliano contro i più giovani malfattori, che non hanno inventato nulla

Il mondo va a rotoli perché pullula di stupratori? Mi è arrivato il Comunicato numero 1 dell’Asm. “L’‘Associazione stupratori maturi” tiene a precisare, in tempi confusi e tumultosi, che non accoglie tra i propri iscritti influencer di alcun tipo, esibizionisti, malati di protagonismo alla moda o adoratori del dio denaro. L’associazione è notoriamente senza fini di lucro. Lo stupratore tradizionale non programma in anticipo di riprendere ogni cosa col telefonino per diffonderla via social; non allarga eccessivamente il numero dei partecipanti al gioco; usa piuttosto discrezione e silenzio. Non stupra in gruppo in una suite di Formentera. E non arretrerà comunque davanti a questi imberbi rivenduti come peggiori e più numerosi soltanto dalla voracità dello spettacolo. Fu Franca Viola a ferirci. Il processo del Circeo. Tante femmine dette “isteriche”. Questo sì. Noi vecchi e violenti maiali, che non sapremmo dire se più infami degli attuali, esistiamo però da sempre. Dai secoli dei secoli. Non s’illudano quindi, gli amici giovinastri di oggi, di sentirsi dei grandi innovatori solo perché parecchi milioni tra i più sozzi di tutti non parlano d’altro che di loro".