Bagno "riservato al Pd"? È la guerra della toilette in Campidoglio. E Schlein che fa?

La signora Schlein va in Europa per dire ai suoi che i dieci deputati Pd a favore delle armi all’Ucraina hanno torto, mentre l’unico contrario ha ragione. La signora Schlein resta il più sottovoce possibile a favore della maternità surrogata, mentre il suo partito è contrario. La signora Schlein sostituisce il vice capogruppo del Pd alla Camera con un deputato il quale ci tiene a far sapere di non essere del Pd oggi e di impegnarsi a non diventarlo domani. La signora Schlein, eletta segretaria del Pd contro il parere degli iscritti al Pd e grazie al voto dei grillini, consente oggi che si scateni in Campidoglio la guerra della toilette impedendo agli stessi grillini, sospirati alleandi, di utilizzarne la tazza: “Bagno riservato agli uomini del gruppo Pd”, vi ha fatto scrivere sopra la porta. E chiusa lì. Il grillino potrà certo soffrirne, poi chissà Bettini. Ma per una signora segretaria che fuori dal vaso la fa per abitudine, potrebbe anche trattarsi del primo argomento azzeccato.