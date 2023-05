L'armocromista colpisce ancora: adesso consiglia Schlein sull'Ucraina

La segretaria del Pd a Bruxelles cercherà di convincere gli eurodeputati a votare contro la produzione di armi per Kyiv? Ecco perché

La signora Elly Schlein è atterrata oggi a Bruxelles. Importante l’impegno: convincere gli eurodeputati europei del Pd, molti dei quali voterebbero favorevolmente, a votare contro il documento con cui l’Europa invita i paesi membri a utilizzare una pur piccola quota dei fondi Pnrr alla produzione di armamenti per la resistenza ucraina.

La signora Schlein, intendiamoci bene, è affezionatissima alla libertà di quella popolazione e favorevolissima a che essa si liberi dal giogo di Putin. Assolutamente. E lo dichiara infatti di frequente con generosa inclinazione. E’ che l’armocroma di riferimento, la quale così bene ha rimesso in ordine lei, deve averla convinta su come ai combattenti ucraini non donino tanto gli inutili orpelli tipo le mitragliatrici, quanto piuttosto i vestiti di legno in color mogano semplice semplice.