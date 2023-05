E fatela, 'sta riforma

Fatela simile a quella delle isole Figi, fatela alla Putin, confermate la parlamentare, istituite la Repubblica direttoriale, la Monarchia costituzionale, o se vi pare assoluta, ma anche un governo di Hutu alternato coi Tutsi. Solo una cosa non vogliamo, dopo Meloni dal Papa

La Riforma, la Riforma, e fatela, finalmente, ’sta Riforma, fatela Presidenziale, fatela alla francese, alla tedesca, fate una Riforma simile a quella delle isole Figi, fatela alla Putin, confermate la Parlamentare, istituite la Parlamentare mista, la Repubblica direttoriale, la Monarchia costituzionale, o se vi pare assoluta, una teocrazia democratica, una teocrazia che ci credi o ci muori, una Giunta militare, ma anche un governo di Hutu alternato coi Tutsi , o tutto quello che sul momento eccita al meglio il vostro ghiribizzo. A proposito del quale, abbiamo assistito, giusto ieri, allo storico incontro tra Papa Ciccio Primo e la signora Meloni, lei, esatto: “Io sono una donna, io sono cristiana”, vestiti entrambi di un bianco abbagliante. Dicasi: entrambi. Bianchi e abbaglianti. Tutti e due. Soltanto una preghiera sulla Riforma prossima ventura, allora. Ve la recitiamo in ginocchio sopra ai chiodi: Papessa Meloni Ciccia Prima, per piacere no.