Come cambiano i tempi in Rai

Ci si sono messi in cinque dirigenti Rai per nauseare e cercare di mettere con le spalle al muro la conduttrice Dania Mondini che non voleva cambiare stanza. Prima era più semplice

Come cambiano i tempi, nevvero? In cinque ci si sono messi, cinque dirigenti Rai, per nauseare e cercare di mettere con le spalle al muro la conduttrice Dania Mondini che non voleva cambiare stanza. Entravano da lei uno dopo l’altro, talora in due, qualche volta perfino tutti insieme, e sparavano peti micidiali lasciando la povera Mondini tramortita. Da non credere. Cinque mezze cartucce, in ogni caso. Ricordo benissimo fenomeni come Santoro, Telese, Floris, ma volendo la Gruber, ai quali bastava un fiato e partiva la cloaca.