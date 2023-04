Quale creatura ci viene in mente a sentire La Russa

Quando parla di via Rasella, il presidente del Senato ci ricorda la rana Wolverine. Ecco spiegato il perché

C’è una rana che, per difendersi, si rompe le ossa da sola. E’ il maschio della rana Wolverine, Africa centro-occidentale, tra l’altro assai peloso. Animale privo di strumenti difensivi ha trovato bene, se attaccato, di reagire contraendo così forte i muscoli delle zampe posteriori da spezzare l’osso e far uscire il moncone dalla cute, usandolo quindi come corpo contundente. Mica scemo, si direbbe, il maschio Wolverine. E’ che, l’osso rotto, delle volte rientra grazie al rilassamento dei muscoli di modo che, dopo indicibili sofferenze, la bestiola più o meno guarisce; molto spesso, invece, o si fracassa definitivamente durante il combattimento, o subentrano infezioni e complicanze che portano a morire. La rana Wolverine, in altri termini, pur di non farsi uccidere, il più delle volte si ammazza. Ed eccoci a noi. Sul pianeta Terra, l’unico altro essere vivente il quale, a parte i peli proprio uguali, ragioni e si comporti esattamente come la rana Wolverine, è il senatore La Russa quando parla di via Rasella.