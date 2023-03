Che fine ha fatto Nik il Nero

Il fotografo del M5S per 10 anni: “Mi hanno lasciato a casa per prendere Taverna e Crimi. Torno a fare il camionista”. Il fotografo ufficiale. Dei Cinque stelle. Dispiace a lui, dispiace a noi

Nik il Nero, fotografo del M5S per 10 anni: “Mi hanno lasciato a casa per prendere Taverna e Crimi. Torno a fare il camionista”. Il fotografo ufficiale. Dei Cinque stelle. Per dieci anni. Che torna fare il camionista. Dispiace a lui, dispiace a noi. Certo che se la Schlein, rapita a suo tempo dall’idea che uno valga uno, tenesse duro sui fondamentali, Nick il Nero andrebbe a fare minimo il neurochirurgo.