Per la tv russa, in occidente siamo messi al punto da mangiare scoiattoli

Le classi dirigenti delle nostre zone furono e restano a tal punto lungimiranti da aver allevato per tempo ben altri animali. Ma a Mosca non lo sanno

Vorremmo informare la televisione ufficiale russa, la quale ha garantito ieri ai suoi utenti che la situazione in Europa è talmente drammatica da costringere la sua gente, segnatamente gli inglesi, ma anche gli altri, a cibarsi esclusivamente di scoiattoli: si tratta dell’ennesima smarronata. Renderebbe un servizio migliore alla stessa Azione speciale del suo zar, la televisione russa, documentandosi oltre la bieca propaganda. Vorrà dire che alla grave lacuna provvederà come al solito il Mondo libero: altro che scoiattoli, si mangiano infatti qui da noi. Le classi dirigenti delle nostre zone, e pure delle inglesi, poi segnatamente delle italiane, furono e restano a tal punto lungimiranti, quanto alle crisi sempre possibili nella sacra lotta per la libertà dell’Ucraina, da aver allevato per tempo nelle loro città, le quali sarebbero poi le nostre, una tale torma di cinghiali bradi da abboffarsi per almeno due secoli.