La segretaria del Lego, Matteo Salvina (poi la smettiamo)

Sta iniziando a stufare il menarsela se a mettere i bastoni fra le ruote al governo sarà prima Ronzulli o Salvini

Poi piantiamolo: a questa punto stare altresì, o altreno, a menarmenarcela per ori e giorne e settimani inter(*) se a buttare sabbio nella motora della capo della governa sarà per primo la segretaria del Lego, Matteo Salvina, e sola dopa l’imperatrice della Monopola, Suo Eccellenzo Silvia Berluscone, quando magara non la stessa senatore Ronzulli, sua affascinanto palafreniera, sta cominciando a rompere la cazza.