Ce l'hanno tutti con Draghi

Il presidente del Consiglio è come la suorina dei vicoli di Napoli

Due ragazze si baciarono per strada nel corso di uno spot pubblicitario, un suorina per caso le vide, ovviamente si scandalizzò, tentò di separarle, il mondo intero insorse contro quella beghina. Conte e Letta si baciarono alla Camera dei Deputati, la tivù li mostrò agli italiani, una metà fece moderatamente il tifo per il bacio profondo, l’altra metà fece partire la riffa sul primo dei due che si sarebbe tolto le braghette, la parte della suorina toccò di nuovo a Draghi.