"Quel tempo" che va sempre bene tirare in ballo

Poteva sembrare scontato e banale, non solo giusto e condivisibile, l’elogio che Massimo Gramellini ha dedicato ieri sul Corriere a un uomo generoso come “il compagno Bruno”: Bruno Padovani, 82 anni, centralinista da una vita, comunista lungo tutta la vita stessa, comunista tuttora, più per Putin che per l’Ucraina fino a scriverne a Draghi solo qualche giorno fa e rispettato dai paesani proprio per questo, non per l’intelligenza, forse, per la tenuta coriacea ben oltre il mainstream.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE