Greta parte in viaggio. Brava!

La vita è davvero una battaglia. La guerra in Ucraina t’impedisce di dedicare al cane l’attenzione totale che meriterebbe. La mutua dei giornalisti tende a non pagare più uno spicciolo. L’inflazione galoppa sulla mia pensione. Gad non sa come uscire degnamente dalla cloaca dove si è ficcato, finge anzi di farsi piacere la puzza, e questo fatto è lacerante. Rischio di passare l’estate senza condizionatore e respingendo proposte di gite, per quanto brevi. Sembra andare tutto storto. Invece non tutto. Un’adorabile altruista, una generosissima ragazzina come Greta Thunberg, sembrerebbe partita come merita per un viaggio interminabile.