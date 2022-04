Caracciolo, non siamo sicuri di aver sentito

Gli apparecchi acustici sono diventati sempre più discreti con prezzi sempre più accessibili. Quindi comprati 'sto miracolo della tecnologia e accendi la tivù

Grazie ai recenti sviluppi tecnologici, gli apparecchi acustici sono diventati sempre più discreti con prezzi sempre più accessibili. Fai fatica ad ascoltare in ambienti rumorosi, o perdi qualche parola anche in una conversazione più tranquilla? Non sei il solo. Le statistiche dimostrano che circa il 40 per cento degli over 50 soffre di problemi di udito e potrebbe trarre beneficio da un apparecchio acustico. Molti scelgono di ignorare il problema. Ma oggi, grazie ai design innovativi e a un’assistenza di assoluto livello, non dovrai più soffrire il silenzio. E’ proprio vero. Comprati dunque ‘sto miracolo di apparecchio. Accendi subito la tivù. Recupera anche tu ciò che l’orecchio ti negava finora. Ascolterai nitidamente un signore educato, colto, ragionevole e complesso come Lucio Caracciolo, praticamente un professore, mentre spiega che sarà pure Putin il delinquente invasore, occhio però, lo stronzo vero resterà Zelensky.