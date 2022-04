Quanta generosità nelle benedizioni di Kirill!

Con chi applaude apertamente, benedicendo colui che sodomizza nazioni intere, però, e nemmeno un cittadino per volta, massima cautela sul dialogo, allora

Cirillo Primo nato Vladimir Michaijlovic Gundjaev, sedicesimo Patriarca ortodosso di Mosca oltreché di tutte le Russie, benedice le Zeta Zeta di Mosca nel loro assalto all’Ucraina indipendente e in quel momento ci avvisa. Avvisa tutti noi che il pazientissimo, saggissimo e millenario cattolicesimo, dedito al dialogo per l’unità dei cristiani, resterà comunque benedetto. Con chi applaude apertamente, benedicendo colui che sodomizza nazioni intere, però, e nemmeno un cittadino per volta, o un fedele isolato, o un implume ogni tanto, macchè, tutti insieme nel mucchio, massima cautela sul dialogo, allora. Perché non scivola solo sul peccato individuale, il Papa di Putin, va pazzo per le orge. Orge ortodosse, lui dice. E vabbé. Ci penseranno Canfora e Orfini, intanto, a spiegarci che ha stata la Nato.