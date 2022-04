Non risulta che Pagliarulo abbia vietato la stella di Davide (per ora)

Nel frattempo, grande confusione in zona Israele-Medio oriente. Ebrei russi con bandiere ucraine, ebrei ucraini con bandiere israeliane, arabo-israeliani un po’ così e un po’ cosà...

E’ caduto ieri, 19 aprile, il 79esimo anniversario della rivolta armata del Ghetto di Varsavia contro i nazisti tedeschi, proseguita fino al 16 maggio 1943 e conclusasi infine con “l’operazione speciale” che ha disintegrato il Ghetto e massacrato 19929 resistenti. Non risulta per fortuna, almeno fino a questo momento, che il presidente dell’Anpi, Gianfranco Pagliarulo, abbia imposto alle commemorazioni la presenza della bandiera russa e vietato agli ebrei non ancora denazificati di esporre vessilli con la Stella di Davide.

Ps. Grande confusione in zona Israele-Medio oriente. Ebrei russi con bandiere ucraine, ebrei ucraini con bandiere israeliane, arabo-israeliani un po’ così e un po’ cosà; palestinesi moderati: kefiah; palestinesi duri, bandiere palestinese e russa; iperpalestinesi, russa e iraniana; siriani: due russe, una bielorussa, una iraniana. Giordania: si vede domani. Libanesi: tutte le bandiere ma per forza. Più Cipro: quelli, sempre Confcommercio.