Zelensky come attore? Mah...

Del resto non tutti possono andare a lezione di recitazione al Kgb

Non ho visto la serie tivù con Zelensky. Nessuna difficoltà nel credere a chi dice che non era interessante né divertente. Nemmeno nel dare credito a chi sostiene che Zelensky come attore non sia sembrato granché. Avrà studiato male. Gli avranno insegnato male. Chi lo sa. Non esiste neppure possibilità di confronto con una serie che veda Putin protagonista. Continuo a pensare, peraltro, che come scuola di recitazione e di finzione il Kgb sia imbattibile.