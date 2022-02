Laici clericalizzati o preti laicizzati?

Esistono presentatori televisivi mezzi laici i quali invitano alle loro trasmissioni il Grande Prete perché considerato (errore blu) tre quarti laico e un quarto prete. A chi alludiamo?

“I preti clericalizzano i laici e i laici pregano i preti di essere clericalizzati”, disse una volta. Eppure non sono così certo che questa apodittica affermazione di Papa Francesco risultasse da un’analisi incontestabile. E’ certo piuttosto, e più modestamente, che esistono presentatori televisivi mezzi laici i quali invitano alle loro trasmissioni il Grande Prete perché considerato (errore blu) tre quarti laico e un quarto prete. Queste trasmissioni finiscono per risultare molto gratificanti per i mezzi preti mezzi laici, molto consolanti alle orecchie dei laici soltanto un quarto, poi clericalizzati per altri tre, oltreché passabilmente vacue per i laici a cinque sesti (mai sentirsi perfetti), solo recalcitranti all’idea di clericalizzare il quinto. Ecco. Potrebbe sembrare a qualcuno che si stia alludendo a Fabio Fazio. Invece no, dei chierichetti sui sessant’anni, la prossima volta.