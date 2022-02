Attento Letta, non fidarti degli accordi per Sanremo

Occhio quando dicono di voler convergere su Jula De Palma: è divisiva

Mettiamo in guardia il segretario Enrico Letta che, nel caso gli si presentino davanti Conte e Salvini, o chi per loro, con l’intenzione di convincerlo che a Sanremo, una volta eliminati Claudio Villa e Flo Sandon’s, sono già tutti d’accordo per far convergere i loro voti sulla quantunque vagamente divisiva Jula De Palma, beh, possibile si tratti di un’altra trappola.