Nessuno che giri "Don't Look Down"?

Il cast di "Don't Look Up" di Adam McKay

Servirebbe: i marciapiedi sono sporchi e si rischia di pestare robaccia

L’Italia non è l’America, le nuove idee qui non s’affollano. E questo ci può stare. Ma qualcuno sa spiegarmi perché, una volta verificata la presenza trentennale e fastidiosa di stronzetti come Travaglio sui marciapiedi, che prima o poi finisci per pestarli, non spunti mai un accidente di Sorrentino che giri almeno Don’t Look Down? Buon anno.