Una preziosa riflessione di Galimberti sulle pippe

“Non è il sesso, ma la solitudine alla base della masturbazione, perché di fondo il desiderio non desidera se stesso, ma l’incontro con l’altro, perché solo desiderando l’altro o sentendomi desiderato dall’altro, mi scopro come essere sessuato. Ma per capire questa verità, bisogna liberare la sessualità dai limiti angusti e circoscritti della fisiologia, in cui la trattiene la descrizione della scienza medica”. Solitudine per solitudine, infatti, masturbarsi pensando a un tappo, oppure a un comodino, credo risulti arduo. Difficile quindi non ritenere preziosa questa riflessione del professor Umberto Galimberti. E pensare che, se avesse avuto ragione chi giurava che con le pippe si diventava ciechi, nemmeno l’avremmo letta.