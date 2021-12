Ma che significano quei decimali quando si parla di denatalità?

Il numero medio di figli di donne italiane è stato dell’1,17, il numero più basso di sempre. Abbiamo chiamato l'Istat per toglierci una curiosità sullo 0,17 (e sull'onorevole Boccia)

Cresce ancora la denatalità in Italia, ci informa l’Istat. La pandemia accelera una tendenza che va avanti ormai da molti anni. Il numero medio di figli di donne italiane è stato dell’1,17, il numero più basso di sempre. Raggiunto al telefono per una curiosità legittima, l’Istat nega risolutamente che lo 0,17 in avanzo sia l’onorevole Francesco Boccia.