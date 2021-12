Conte nella galleria dei Grandi? Abbiamo qualche dubbio

La capacità di capire il contesto, il coraggio, uno sguardo visionario oltre il quotidiano, la volontà di assumersi una responsabilità personale incondizionata... Insomma, un Prometeo o un Leonida. Un Giuseppi?

Vissute in epoche differenti, alcune persone hanno avuto in comune quattro cose: la capacità di capire il contesto, il coraggio, uno sguardo visionario oltre il quotidiano, la volontà di assumersi una responsabilità personale incondizionata. Non occorre risalire nientemeno che a Prometeo, a Leonida, o al signor Schindler. Basta ricordare quel ragazzo cinese che fermò il carro armato in Piazza Tienanmen a giugno del 1989. Nessuno sa che fine abbia fatto. Ma la sua portata simbolica resta immortale. Ecco, seppure in condizioni forse meno sfavorevoli, la capacità di capire il contesto, il coraggio, la visione e l’assunzione di responsabilità personale di Giuseppe Conte, riguardo al collegio vacante di Roma 1, sono sembrate diverse.