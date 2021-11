Ma come ragiona l'ottimo senatore Zan?

C'è un minimo sindacale da garantire quando si parla di diritti, non siamo sicuri sia stato rispettato

Si stava in conclusione pensando che, quando con estremo merito vuoi evitare tramite legge dello Stato l’eventualità, sempre presente, che omosessuali, transessuali, Lmnopqrscbt, eccetera, vengano odiati e messi alla gogna in quanto “froci”, o peggio ancora in quanto “culi”, allora il minimo sindacale che non puoi non garantire è che l’ottimo senatore Zan non ci ragioni, addirittura lui, col sedere.