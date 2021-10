No pasaràn, se li magnamo vivi. Ma il guaio è sempre un altro: se poi davvero il Foglio porta sfiga, e da qui a Capodanno torna Trump, chi la protegge la sede della Uil?

No green pass divide il paese. Nove a uno, certo, ma quel po’ divide. No Black Pass, invece, farebbe quantomeno risparmiare l’Italia sugli striscioni d’apertura dei cortei e rappresenterebbe forse la quadratura del cerchio: sfilano fino a mezzogiorno quelli tipo noi, del No pass alla camicia nera; nel pomeriggio, quelli del No pass al Negro, tipo Meloni che è donna, moglie, bionda, ariana, come ariana non altissima, per sincerità, in compenso madre; più quelli di Salvini quantunque, a dirla tutta, proprio negro no, ma un cicinìn mezzo turco Salvini sembrerebbe. Fanculo comunque loro, gli ungheresi, i fascisti e i polacchi: No black pass. Punto. Il nostro No black pass. Bipunto. No pasaràn. Tripunto. Se li magnamo vivi. Quadriripunto. Ma il guaio è sempre un altro: se poi davvero il Foglio porta sfiga, e da qui a Capodanno torna Trump, chi la protegge la sede della Uil?