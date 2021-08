Bonafede si sposa. Auguri!

L’ex ministro della Giustizia entro pochissimi giorni impalmerà l’amor suo. Speriamo non cada in prescrizione

Nell’elegante Toscana, in una location a quanto pare sontuosa, con invitati molto importanti e un servizio d’ordine si dice impenetrabile, l’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede entro pochissimi giorni impalmerà l’amor suo. Sentiti auguri per il matrimonio. Siamo adesso curiosi di vedere se ha davvero trovato una moglie capace di non darlo per prescritto nei prossimi due mesi.

