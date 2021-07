Le pagelle degli inglesi appaltate a Santa Maria Capua Vetere

Al Corriere devono aver deciso di trasferire lì la redazione sportiva. Solo così si spiegano i giudizi ai giocatori della Nazionale inglese: "Phillips riceverà oggi una telefonata di complimenti dal carcere, dove si trova papà”

Sullo stesso argomento: I genoani dicono Samp lives matter, ma a noi non frega un cazzo

Caso mai vi fossero sfuggite le pagelle del Corriere della Sera ai giocatori della Nazionale inglese. Testuali. “Maguire: chissà se adesso tornerà a Mykonos, dove è atteso l’appello per la condanna a 21 mesi per aggressione”. “Trippler: chi avrebbe scommesso che avrebbe confezionato l’assist per il goal di Shaw? Solo lui, che ha preso 80 mila euro e 10 turni di multa per aver puntato sul suo passaggio dal Tottenham all’Atletico”. “Phillips: lo chiamano il ‘Pirlo dello Yorkshire’ e non è chiaro se Andrea gli abbia già intentato causa. Comunque riceverà oggi una telefonata di complimenti dal carcere, dove si trova papà”.

Pubblicità

Le pagelle della Nazionale inglese sul Corriere della sera

Ecco, in questo modo si fa. Di fronte al calo delle vendite non danno nulla per scontato, al Corriere. Le tentano tutte. E così, dopo la redazione giudiziaria, hanno pensato bene di appaltare ai redattori di Santa Maria Capua Vetere anche quella sportiva.