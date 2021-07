Il Papa si aspettava un lupo ed è comparsa una jena

Francesco in ospedale si è dedicato alla lettura dei giornali, che come si sa è un mondo dalla ricca fauna. E che animale doveva aspettarlo sul Fatto?

Sullo stesso argomento: Da Silvestro II a Francesco. Il corpo del Papa e chi lo cura

Tutto benissimo. O quasi. Il Papa al Gemelli si è svegliato, ha salutato le suore, gli infermieri, il professore, ha mangiato, si è alzato, ha voluto rassicurarsi di persona via telefono sulle condizioni di monsignor Becciu per dedicarsi infine, il nostro Francesco, alla lettura dei giornali. Che come si sa è un mondo di lupi oltreché di conigli. Si aspettava quindi il suo storico lupo per scambiare le solite due chiacchiere, è che al turno del Fatto è comparsa una jena.

Pubblicità