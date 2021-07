Grillo e Conte spiegati con l'autoerotismo femminile

Un'interessante inchiesta: Claudia e Anna raccontano le loro esperienze così diverse. Dopo un primissimo sguardo superficiale, appare un nesso con la masturbazione maschile che dice qualcosa anche sui grillini

L’interessante inchiesta di costume è partita da un’idea di Repubblica: “Autoerotismo e come praticarlo: Claudia e Anna raccontano le loro esperienze così diverse”. Ieri. La complessità della natura umana, le sue sfumature e i suoi tabù messi per una volta a nudo da una ricerca coraggiosa, senza pruriti e sciocchezze. Nero su bianco. Due donne con una visione differente della masturbazione: “Io raggiungo l’orgasmo solo masturbandomi”. “Io non mi masturbo mai”. Anna e Claudia, due donne in un rapporto diametralmente opposto, anche se le posizioni si originano a ben vedere nello stesso contesto sociale e culturale. Eppure, nonostante questo e a un primissimo sguardo senz’ombra di dubbio superficiale, un nesso con la masturbazione non così diverso da quello maschile. Dove, solo per tentare due esempi, Grillo sembra operare da solo, a quattro mani, con risultati ragguardevoli; laddove Conte, pur assistito forsennatamente tanto da Travaglio quanto da Padellaro, appare inerte.

