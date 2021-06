Dai compagni di Eriksen ai giornalisti del Mottarone

Sul video della funivia, la solita ridicola magistratura aveva calato il solito ridicolo veto di diffusione. Che infatti non ha impedito di speculare morbosamente anche su questa tragedia

Vi abbiamo appena trasmesso l’umanità dei giocatori danesi che hanno fatto scudo con il proprio corpo per impedire la speculazione spettacolare sul viso sofferente del loro compagno Eriksen colpito da un malore al cuore. Scuola di valori umani e civili, di solidarietà, di dignità e di attaccamento all’altro. A loro tutto il nostro plauso. Trasmettiamo di seguito le immagini degli ultimissimi istanti di vita dei passeggeri precipitati dalla funivia del Mottarone sulle quali la solita ridicola magistratura aveva calato il solito ridicolo veto di diffusione, tanto è vero che non ha impedito a noi giornalisti, idealmente guidati dal maestro Enrico Mentana, di compiere la nostra sacra missione. Avete intuito le facce terrorizzate? Minchia che tragedia, che spettacolo! E notato come si stavano cagando sotto?

