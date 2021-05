Riforme lessicali

Un piccolo aggiustamento aiuterà a superare l'ipocrisia sulla riforma della Giustizia

Nelle mani dei forcaioli, tanto lì siamo e passi. Ma si chiede troppo oppure, non foss’altro che per evitare di prendersi per il culo proprio dall’inizio, vogliamo chiamarla almeno “Riforma dell’Ingiustizia”?

