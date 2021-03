Obiettivo“Pirla's League”

Il divieto di spostarsi tra regioni e la possibilità per gli italiani di andare in vacanza all'estero certificano il nuovo intento del Governo

Con la recente decisione sul divieto di circolazione degli italiani in Italia in occasione delle vacanze, compensata però dal permesso agli italiani medesimi di circolare all’estero dove minchia parrà loro, il Governo in carica avvisa la popolazione tutta che l’Esecutivo stesso ha deciso di iscriversi ufficialmente, gareggiando senza risparmio di forze, alla “Pirla’s League”.

