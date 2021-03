Rilancio al sécrétaire

Tutti i pregi (per esclusione) del supposto nemico di Letta alla leadership Dem

Quell’altro non ha mai fatto il contabile invidioso; mai fatto il magistrato che distrugge la lettera decisiva per paura che incastri il suo papà; non è mai stato, ovviamente, il cugino fedifrago che ha sposato la sua bella; mai posseduto un’osteria da cui fare la spia; niente figli illegittimi salvati all’ultimo per farsi bello, né (sempre del supposto nemico suo, stiamo dicendo) alcuna banca messa in piedi alle sue spalle; ma di più; sempre il medesimo amore; mai successo, a quanto sia dato sapere, che abbia fatto rapire qualcuno per liberarlo e farsi bello; non un solo nemico che si chiami Danglars e vive comunque nel terzo millennio, non nel secondo, interamente in Italia e talora a Dubai, o talora a Rignano, ma mai transalp. Se insomma torna qui con quell’arietta da Conte di Montecristo, son sécrétaire Letta, lui aussi professeur, dopo il campanellino si gioca la pianola.

Pubblicità