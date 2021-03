Le fresche frasche di Draghi

Di un presidente, sono gli aspetti di frivola leggerezza ad accendere l'interesse del retorico giornalismo italiano. Ma del nuovo premier verrà apprezzata soprattutto la sostanza

Sempre il migliore, Ferrara. Ottima idea, quella comunque di un po’ di fronda a Draghi. Sarebbe il solo modo di campare tra i guai senza morire di pizzichi. Peccato solo aver visto la luce nel paese dove il giornalismo nazionale resta formato da floridi fresconi capaci per natura di circondare un presidente solo di fresche frasche. Dell’ultimo loderanno solo il tronco, ne accarezzeranno il fusto compostamente traccagno in omaggio a un duce questa volta buono e se Dio vuole sobrio. Che quale vezzosetta fronda, quindi, per ora. Se mai tra un po’: e allora cipressi.

