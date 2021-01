Incertezze e no

I dubbi, più o meno pertinenti, dietro la crisi di governo

Incertezza sul futuro di MasterChef, incertezza su come agghindare il teatro Ariston al prossimo Sanremo, affiorano incertezze sulla qualità del prossimo ciclo di Netflix, c’è un’ansia diffusa sulla domanda se la montagna sia solo per andarci a sciare, o se possa significare anche altro, e nemmeno si sa ancora cosa combinerà Milly Carlucci nella stagione prossima. Bene. Eppure niente. Scemo saresti tu quando avverti che non si fa, che sarebbe da irresponsabili lasciare senza governo un paese sballottato da simili dubbi. Che imbecille potresti poi essere, diciamocelo chiaro. Ecco. Quelli invece che collegano la crisi alle vaccinazioni: ma come faremo?, ma non c’è la pandemia?, ma come si può?, ma mi si spuntano gli aghi, ma che orrore quel Renzi, ma con quale coraggio? no, quelli no, quelli sono colossi del pensiero.

