La riapertura del Nazareno

La situazione economica è drammatica. Sussidi a pioggia, medici impegnatissimi. La centralità di Berluscone

Pubblicità

Rigorosamente stando alle cronache dei quotidiani, intendiamoci. E quindi riassumendo.. Poveri in crescita esponenziale, redditi di cittadinanza a sfare, casse integrazioni come se piovesse, stabilimenti che chiudono, ristoratori in mutande, artigiani sul lastrico, albergatori in fila dalla Caritas, medici senza manco il tempo di respirare, figurarsi di spendere, infermieri uguale, case che non si vendono, notai che non stipulano, baristi a girarsi i pollici, cantine col vino che resta, birrai tra le lacrime perché birra nada, giovani senza lavoro e senza soldi, pensionati sprangati in casa a protezione, ristori a mucchi, aiuti a pioggia, supplenti mai assunti, pubblico impiego con stipendi di merda, i soliti, e siamo lì che rinasce il Nazareno. Gran casino per riaprire i negozi, le risse, le folle, lunghe file per comprare i regali ma alla fine chi paga? Pantalone? O Berluscone?