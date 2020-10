Quanto pagano di Irpef ristoranti e alberghi?

Sulle categorie professionali da ristorare e le loro dichiarazioni dei redditi

Il 44 per cento dei contribuenti, che dichiara il 4 per cento dell’Irpef totale, si colloca nella classe fino a 15 mila euro; tra i 15 e i 50 mila euro si posiziona il 50 per cento dei contribuenti, che dichiara il 56 per cento dell’Irpef totale; il 6 per cento dei contribuenti dichiara 50 o più mila euro, versando il 40 per cento dell’Irpef totale; il reddito medio degli imprenditori di ristoranti e alberghi, 100 mila su 120 mila, è sui 13 mila euro lordi annui; contando tutti i 120 mila balza intorno ai 15 mila; sempre lordi, sempre all’anno. E non ridete che vi vedo.

